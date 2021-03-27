Британия призовет к ответственности виновных в гибели людей при разгоне протестов в Мьянме

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено призвать к ответственности виновных в гибели людей в ходе прошедших в субботу протестных акций в Мьянме. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб на своей странице в Twitter .

"Сегодняшние убийства невооруженных гражданских, в том числе детей, - это новый уровень низости. Вместе с нашими международными партнерами мы будем работать над тем, чтобы прекратить бессмысленное насилие, призвать к ответственности виновных и проложить дорогу для возвращения к демократии", - написал Рааб.

По данным издания Myanmar NOW, в субботу при разгоне протестов в Мьянме было убито больше 80 человек, в том числе несколько детей. Жертвы среди протестующих зафиксированы в городах Мандалай, Баго и ряде других.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров.

Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности. В четверг в Мьянме возобновились уличные акции участников Движения за демократию против захвата власти военными. По данным агентства Associated Press, в cубботу общее число погибших за все время протестов превысило 400.