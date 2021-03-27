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Пандемия COVID-19

В Германии призвали заранее начать переговоры с РФ о покупке "Спутника V"

Как отметил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов, нужно заключать предварительные договоры

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Германии нужно много доз вакцин от коронавируса, поэтому уже сейчас можно начать диалог с Россией о покупке препарата "Спутник V", но для применения нужна сертификация регулятора ЕС. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Die Welt.

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"Я выступаю за "Спутник V" не потому, что он из России, - сказал представитель Левой партии. - Я считаю, что нужно покупать все вакцины, какие возможно". "Предложение по "Спутнику V" есть, нужно заключать предварительные договоры", - отметил Рамелов.

По его словам, препарат из РФ должен быть проверен в соответствии со всеми правилами ЕС, национальной сертификации в ФРГ не требуется. "Но рамочный договор можно было бы уже давно заключить. Нужно, чтобы это вскоре произошло", - добавил политик.

Ранее в поддержку "Спутника V" выступали главы нескольких федеральных земель - Баварии, Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга - Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт. И канцлер Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие для применения вакцин - препараты должны иметь сертификацию европейского регулятора.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 55 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек, в том числе во входящих в ЕС Венгрии и Словакии, которые одобрили препарат в одностороннем порядке. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияСловакияРоссияВенгрияПандемия COVID-19
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