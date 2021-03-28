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Политический кризис в Мьянме

Блинкен осудил действия военных в Мьянме

Госсекретарь отметил, что эти действия привели к кровопролитию в республике

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу осудил действия военных Мьянмы, которые, по его словам, привели к кровопролитию в республике. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Twitter.

"Мы шокированы кровопролитием, которое совершили силы безопасности Мьянмы. Оно показывает, что хунта будет жертвовать жизнями людей ради интересов немногих", - написал глава американской дипломатии. "Храбрый народ Мьянмы отвергает правление военных, основанное на терроре", - считает Блинкен.

Ранее издание The Irrawaddy сообщило, что во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу погибли по меньшей мере 102 человека. По его данным, общее число жертв за все время протестов достигло 429.

Теги
СШАМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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