В центре Еревана завершились митинг и шествие оппозиции

ЕРЕВАН, 28 марта. /ТАСС/. Митинг и шествие оппозиционного "Движения по спасению Родины" завершились в центре Еревана. Об этом в воскресенье сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Мы в 24-часовом режиме продолжим наши акции у парламента. Наши лидеры с завтрашнего дня поедут по всей Армении, чтобы готовить всеармейские акции по принуждению [премьер-министра Никола] Пашиняна к отставке", - сообщил один из организаторов воскресной акции Гегам Манукян.

Политический кризис в Армении продолжается с конца февраля - после того, как уже бывший начальник генштаба Оник Гаспарян и высший командный состав потребовали отставки Пашиняна. Активисты оппозиционного движения несколько раз перекрывали проспект Баграмяна рядом со зданием парламента. 18 марта Пашинян после консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня.