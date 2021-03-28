Блинкен: США прислушиваются к партнерам по НАТО в вопросе вывода войск из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. США в процессе вывода войск из Афганистана прислушиваются к позиции своих европейских партнеров по НАТО. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью журналистам телеканала CNN, которое вышло в эфир полностью в воскресенье.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что к настоящему моменту в Афганистане находится больше военнослужащих из европейских стран - партнеров США по НАТО, чем американских военных. Это, по словам Блинкена, стало одной из тем, поднимавшихся во время его визита в Брюссель на минувшей неделе, где он принял участие во встрече министров иностранных дел альянса.

"Для нас важно было не просто изложить свою позицию по выводу войск, в том числе относительно крайнего срока 1 мая, но также выслушать идеи, мысли и анализ наших партнеров, которые также вовлечены в этот процесс", - подчеркнул Блинкен. "Именно этим я и занимался [в Брюсселе], - продолжил он. - Я звонил напрямую президенту [США Джо Байдену], изложил ему видение наших партнеров и союзников, которое повлияет на наши взгляды и процесс принятия решений".

По словам Блинкена, США намерены завершить вывод войск из Афганистана "тогда, когда наступит подходящий момент". "Сейчас мы сконцентрированы на крайнем сроке - 1 мая, - указал госсекретарь. - Но вместе с тем нужно было придать импульс дипломатическим усилиям, потому что в конечном счете все признают, что не существует военного решения ситуации в Афганистане, и необходимо прийти к политическому урегулированию, которое было бы достигнуто обеими сторонами".

Вывод войск из Афганистана