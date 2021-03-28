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Пандемия COVID-19

В Словении введут жесткий карантин и ограничат выезд из страны

С 1 по 11 апреля в республике будут вновь закрыты все детские сады, школы и университеты

ЛЮБЛЯНА, 28 марта. /ТАСС/. Словенские власти приняли решение об ужесточении режима карантина в период с 1 по 11 апреля и временном ограничении права на выезд из страны на фоне продолжающегося роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики, опубликованном в воскресенье на его сайте.

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В период апрельского локдауна будут вновь закрыты все детские сады, школы и университеты Словении. Из предприятий сферы услуг смогут продолжить работу лишь продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, АЗС и автосервисы. Под запрет также попадут любые собрания людей, которые не являются членами одной семьи. Сохранится действующий с 22:00 до 05:00 комендантский час.

Словенские власти также ограничат передвижение по стране - выезд за пределы региона проживания будет возможен лишь при наличии веской причины, подтвержденной документально. Исключением станет 4 апреля, день католической Пасхи. Жителям страны разрешат увидеть родственников и друзей при условии соблюдения ограничения - встретиться могут не более двух семей.

Правительство республики также утвердило постановление о временном ужесточении режима пересечения границ Словении, оно вступит в силу уже 29 марта.

Жителям страны временно запретят поездки в государства из красного списка территорий с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией (в него входят большинство европейских стран, в том числе и Россия).

Кроме того, словенская полиция перестанет считать негативные ПЦР-тесты, выполненные за пределами стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, основанием для освобождения от 10-дневного карантина после прибытия в страну.

При этом ограничения на поездки по стране и за рубеж не будут распространяться на привитых и переболевших коронавирусом: словенские власти относят к этой категории всех лиц, вакцинированных препаратами от компаний BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Подобный статус также присваивается людям, перенесшим вызываемое коронавирусом заболевание за последние шесть месяцев (им необходимо предоставить соответствующие документальные подтверждения от врачей или лабораторий из стран Евросоюза или Шенгенской зоны).

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