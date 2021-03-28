{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Путин после прививки и заболевший Гуайдо.
Путин после прививки и заболевший Гуайдо.
Путин после прививки и заболевший Гуайдо.
Путин после прививки и заболевший Гуайдо.
Путин после прививки и заболевший Гуайдо.
Пандемия COVID-19

Путин после прививки и заболевший Гуайдо. Главное о коронавирусе за 28 марта

© Михаил Климентьев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 519 832 случая заражения, из них новых — 9 088. За сутки умерли 336 человек, за весь период — 97 740.
  • Владимир Путин сообщил, что после укола почувствовал небольшой дискомфорт в левой руке.
  • Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,01. Он превысил единицу впервые с 22 марта. Показатель оказался выше единицы и в трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших. В Ростовской области он равен 1,01, в Воронежской — 1,02, а в Москве коэффициент увеличился до 1,26 — максимума с 16 марта.
  • Число подтвержденных в России за неделю случаев заражения коронавирусом оказалось минимальным с сентября прошлого года. За семь дней в стране зарегистрировали 62 963 случая.
  • В Башкирии сняли запрет на посещение родителями детских садов, а школьные столовые можно заполнять полностью, при этом до 31 марта продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания

Москва

  • Всего зафиксировано 1 022 551 случаев заражения, из них новых — 1 878 (данные Оперштаба Москвы).

Мир 

  • Всего зафиксировано более 126,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ​​​​​Единый в ЕС санитарный сертификат будет доступен для граждан Евросоюза к 15 июня. Документ будет содержать имя, дату рождения, номер паспорта, сведения о вакцинации и болезни.
  • Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заразился коронавирусом. В четверг власти Венесуэлы начали уголовное расследование против Гуайдо по обвинению в хищении средств государства, предназначенных для борьбы с распространением коронавируса.
  • Норвегия с 1 апреля ужесточит правила въезда из-за пандемии. Те, кто ждет результатов взятого при въезде теста, будут обязаны дожидаться его на станции тестирования на границе.
  • Власти Панамы приостановили въезд в страну всех, кто находился постоянно или транзитом в любой стране Южной Америки в течение последних 15 дней. Исключение — граждане Панамы, которые при въезде должны пройти тест на наличие COVID-19 и находиться в карантине.   
Теги
Пандемия COVID-19
В Петербурге 28 марта установился суточный рекорд тепла
К 15 часам температура воздуха в городе достигла 14,1 градуса тепла
Читать полностью