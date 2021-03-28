Путин после прививки и заболевший Гуайдо. Главное о коронавирусе за 28 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 519 832 случая заражения, из них новых — 9 088. За сутки умерли 336 человек, за весь период — 97 740.
- Владимир Путин сообщил, что после укола почувствовал небольшой дискомфорт в левой руке.
- Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,01. Он превысил единицу впервые с 22 марта. Показатель оказался выше единицы и в трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших. В Ростовской области он равен 1,01, в Воронежской — 1,02, а в Москве коэффициент увеличился до 1,26 — максимума с 16 марта.
- Число подтвержденных в России за неделю случаев заражения коронавирусом оказалось минимальным с сентября прошлого года. За семь дней в стране зарегистрировали 62 963 случая.
- В Башкирии сняли запрет на посещение родителями детских садов, а школьные столовые можно заполнять полностью, при этом до 31 марта продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания
Москва
-
Всего зафиксировано 1 022 551 случаев заражения, из них новых — 1 878 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 126,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Единый в ЕС санитарный сертификат будет доступен для граждан Евросоюза к 15 июня. Документ будет содержать имя, дату рождения, номер паспорта, сведения о вакцинации и болезни.
- Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заразился коронавирусом. В четверг власти Венесуэлы начали уголовное расследование против Гуайдо по обвинению в хищении средств государства, предназначенных для борьбы с распространением коронавируса.
- Норвегия с 1 апреля ужесточит правила въезда из-за пандемии. Те, кто ждет результатов взятого при въезде теста, будут обязаны дожидаться его на станции тестирования на границе.
- Власти Панамы приостановили въезд в страну всех, кто находился постоянно или транзитом в любой стране Южной Америки в течение последних 15 дней. Исключение — граждане Панамы, которые при въезде должны пройти тест на наличие COVID-19 и находиться в карантине.