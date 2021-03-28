В Панаме усилят ограничения на въезд из-за выявления в стране бразильского штамма COVID-19

ГАВАНА, 28 марта. /ТАСС/. Власти Панамы со следующей недели ужесточат ограничения на въезд в страну после обнаружения в республике бразильского штамма коронавируса. Об этом в субботу заявил Минздрав Панамы.

"Вариант P.1 SARS-CoV-2 был обнаружен в стране у инфицированного, прибывшего из Бразилии, - сообщается на странице ведомства в Twitter. - Мы временно приостанавливаем въезд в страну любого человека, который находился постоянно или транзитом в любой стране Южной Америки в течение последних 15 дней. Исключение составляют граждане Панамы, которые при въезде должны пройти тест на наличие COVID-19 и находиться в карантине". Обновленные ограничительные меры вступят в силу 31 марта.

В Панаме с населением 4,2 млн человек 20 января началась кампания по вакцинации после доставки первой партии препарата американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. В начале февраля руководство центральноамериканской страны заявило о готовности зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса.

По данным Минздрава Панамы, общее число инфицированных в стране достигло 353 тыс. С начала пандемии в республике из-за COVID-19 умерли 6 090 человек, 342 тыс. пациентов выздоровели.