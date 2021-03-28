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Пандемия COVID-19

В Башкирии сняли запрет на посещение родителями детских садов

При этом в регионе сохраняется обязательный режим самоизоляции для пожилых до 31 марта

УФА, 28 марта. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Родители детей дошкольного возраста теперь могут заходить в детские сады, а школьные столовые можно заполнять полностью, при этом до 31 марта продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщается на сайте главы республики.

"Согласно новой редакции документа, для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции сохраняется до 31 марта 2021 года включительно. Школьные столовые теперь можно заполнять на 100%. Детские сады могут посещать родители воспитанников", - говорится в сообщении.

Ранее в Башкирии сняли ограничение на заполняемость кинотеатров, театров и залов спортивных объектов. Масочный режим, социальная дистанция, а также санитарная обработка помещений по-прежнему сохраняются.

По данным на 28 марта, в Башкирии выявлено более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, за последние сутки - 108. С начала пандемии выздоровели свыше 27 тыс. человек, умерли от коронавируса 352.

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РоссияБашкортостанПандемия COVID-19
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