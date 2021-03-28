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Пандемия COVID-19
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Гуайдо заразился коронавирусом

Лидер венесуэльской оппозиции до получения результата теста находился четыре дня на карантине
Хуан Гуайдо AP Photo/Ariana Cubillos
Описание
Хуан Гуайдо
© AP Photo/Ariana Cubillos

ГАВАНА, 28 марта. /ТАСС/. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил в субботу, что заразился коронавирусом нового типа.

"Я хочу ответственно проинформировать страну о том, что после четырех дней нахождения в карантине я получил положительный результат теста на COVID-19", - написал он в Twitter.

В четверг власти Венесуэлы начали уголовное расследование против Гуайдо по обвинению в хищении средств государства, предназначенных для борьбы с распространением коронавируса. По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 155 тыс., умерли 1 543 человека.

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ВенесуэлаПандемия COVID-19
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