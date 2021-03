В США заявили, что блокировка Суэцкого канала влияет на транзит американских кораблей

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Блокировка движения в Суэцком канале, приостановленного из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, влияет на транзит кораблей США, но Минобороны располагает альтернативными средствами поддержки операций в этом регионе. Об этом заявила в воскресенье газете The Hill официальный представитель ВМС Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США и Пятого флота ВМС США, в зону оперативной ответственности которых входит прежде всего Ближний Восток, Ребекка Рибарич.

"Мы не будем говорить о конкретных последствиях для [военных] операций. Суэцкий канал является важным узким проходом, и чем дольше будет заблокировано судоходство, тем большее влияние это окажет на транзиты гражданских судов и кораблей. Тем не менее у нас есть альтернативные возможности для смягчения последствий и поддержки проведения наших операций в зоне ответственности Центрального командования при продолжительной блокировке [канала]", - отметила представитель американских ВМС.

Рибарич, пресс-службы Пентагона и СЕНТКОМ пока не ответили на запрос корреспондента ТАСС о комментарии относительно ситуации вокруг транзита американских кораблей через Суэцкий канал.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в канале. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу сообщила журналистам, что США предложили помощь Египту в разблокировании Суэцкого канала. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что ВМС США в ближайшее время должны направить в Египет группу специалистов по дноуглубительным работам для консультирования египетских властей по действиям для возвращения на фарватер Ever Given.