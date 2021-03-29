МИД ФРГ обеспокоен сообщениями о попытке кибератаки на депутатов Бундестага

БЕРЛИН, 29 марта. /ТАСС/. МИД ФРГ обеспокоен сообщениями о фишинговой рассылке на адреса нескольких депутатов Бундестага, проверяет эти данные, после этого примет решение о дальнейших действиях. Об этом сообщила в понедельник представитель МИД Германии Андреа Зассе.

"Мы видели эти сообщения, они являются поводом для беспокойства. Мы проверяем обстоятельства, когда будут сведения, то мы сделаем выводы и сообщим, какие меры будут приняты", - добавила Зассе.

Как сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники, хакеры попытались взломать компьютеры и личные почтовые адреса семи депутатов германского Бундестага и 31 депутата региональных парламентов. По электронной почте депутаты получили фишинговые сообщения с вредоносными ссылками. Der Spiegel также писал, что ссылки пришли не на служебные адреса, а на личные. Об утечке данных не сообщалось. Издание отметило, что за рассылкой может стоять группировка Ghostwriter. В статье утверждается, что она якобы может иметь связи с Россией, но никаких доказательств или аргументов не приводилось.

Представитель пресс-службы парламента Франк Бергман в ответ на запрос ТАСС сообщил, что "речи о непосредственной атаке на инфраструктуру Бундестага не идет".