Экс-главу украинского Приватбанка объявили в розыск

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего председателя правления ранее принадлежавшего миллиардеру Игорю Коломойскому Приватбанка Александра Дубилета. Об этом в понедельник сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в офисе генерального прокурора.

"Да, его объявили в розыск", - цитирует издание ответ своего источника.

При этом, как добавил собеседник агентства, Дубилет объявлен в розыск, поскольку скрывается от следствия и ни разу не явился на допрос по делу Приватбанка.

Ранее НАБУ предъявило обвинение бывшим топ-менеджерам Приватбанка, им вменяется растрата почти $315 млн.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшей кредитной организации в стране. Банк перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal, владевших 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка соответственно, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка. Стороны ведут много других судебных споров на Украине и за рубежом.