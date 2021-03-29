Суд в США приступил к рассмотрению аргументов сторон по делу об убийстве Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Суд округа Хеннепин (штат Миннесота) в понедельник приступил к рассмотрению аргументов сторон по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Трансляцию из зала суда в Миннеаполисе ведет газета Star Tribune .

Ожидается, что в течение дня защита и обвинение выступят со вступительным словом. Перед этим они согласуют с судьей Питером Кэхиллом ряд технических вопросов.

23 марта стороны завершили формирование коллегии присяжных заседателей. В нее вошли 12 основных присяжных и три запасных. Ожидается, что один из основных присяжных будет освобожден от исполнения обязанностей. Кэхилл ранее заверил, что никого из жюри не будут показывать во время трансляции, которую ведут из зала суда. Их имена также не будут называть.

Согласно подсчетам Star Tribune, в коллегию вошли девять белых американцев и шесть представителей различных расовых или этнических меньшинств. В составе жюри девять женщин, шесть мужчин.

Рассмотрение дела Шовина по существу началось 8 марта. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 40 лет.