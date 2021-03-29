СМИ: Марокко приостановило авиасообщение с Францией и Испанией

РАБАТ, 29 марта. /ТАСС/. Власти Марокко приняли решение временно приостановить авиасообщение с Францией и Испанией в рамках борьбы с распространением пандемии коронавируса. Об этом сообщает в понедельник информационный портал Le360 со ссылкой на источники во властных структурах.

Новые штаммы и интерфероны как защита. Главное о коронавирусе за 29 марта

Полеты пассажирских самолетов из Марокко во Францию и Испанию, а также в обратном направлении приостанавливаются до дальнейшего уведомления с 30 марта.

Как ранее пояснил портал, власти королевства обеспокоены появлением и распространением новых штаммов коронавируса. Кроме того, правительство Марокко демонстрирует максимальную осторожность в период кампании по вакцинации населения, которая длится с конца января.

С начала 2021 года Марокко в рамках противодействия пандемии, в том числе новым штаммам коронавируса, запретило до дальнейшего уведомления прибытие на национальную территорию самолетов и пассажиров из почти 40 стран.

В режиме санитарного ЧП

4 марта правительство Марокко в двенадцатый раз продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 апреля.

По данным на вечер 28 марта, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 494,6 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 8 798 человек, выздоровели более 482 тыс. пациентов.

28 января король Марокко Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса. В соответствии с указаниями монарха вакцинация будет бесплатной для всех граждан. Она коснется 80% населения Марокко (около 30 млн человек). К настоящему времени в королевстве вакцинированы более 4,3 млн человек, при этом свыше 3,33 млн из них введены два компонента вакцины.