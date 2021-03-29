Новые штаммы и интерфероны как защита. Главное о коронавирусе за 29 марта

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 528 543 случая заражения, из них новых — 8 711. За сутки умерли 293 человека (минимум с 9 ноября), за весь период — 98 033.
- Минздрав Кипра официально перевел Россию в число стран, откуда можно приезжать туристам.
- Коронавирус очень чувствителен к интерфероновому статусу человека, люди с большим количеством интерферонов (противовирусных белковых молекул) в организме могут не заразиться этой инфекцией, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Известия". Кроме того, по его словам, вакцина плохо работает у людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также у тех, кто принимает цитостатики.
- Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию "Спутника Лайт".
Москва
- Всего зафиксировано 1 024 163 случая заражения, из них новых — 1 612. Госпитализированы 632 человека.
Мир
- Всего зафиксировано более 127,1 млн случаев заражения, умерли 2 783 509 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Чехии и Израиле выявили новые штаммы коронавируса.
- В Великобритании отменяют часть ограничений. Смогут возобновиться групповые занятия спортом на открытом воздухе, откроются теннисные корты и поля для гольфа, игры в футбол и крикет. Британцам разрешат встречаться на улице группами не более чем из шести человек или членам не более чем двух домохозяйств.
- ВОЗ представила четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку. По оценкам специалистов, "вероятно" или "очень вероятно", что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное, при этом утечка из лаборатории "крайне маловероятна".
- Сравнение свойств антител людей, которые переболели COVID-19 во время первой и второй волн эпидемии в ЮАР, показало, что антитела к новым разновидностям SARS-CoV-2 эффективно нейтрализуют все известные разновидности коронавируса.