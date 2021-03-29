В Британии отменяют часть ограничений из-за пандемии

ЛОНДОН, 29 марта. /ТАСС/. Второй этап снятия коронавирусных ограничений в Великобритании начнется в понедельник в соответствии с составленным правительством графиком постепенного выхода из национального карантина. Власти королевства надеются, что после частичной отмены мер жители смогут в широком кругу родственников встретить Пасху, отмечаемую англиканами и католиками 4 апреля.

С понедельника в связи со смягчением правил британцам разрешат встречаться на улице группами из не более чем шести человек или членам не более чем двух домохозяйств. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, это позволит родственникам чаще видеться друг с другом с учетом предстоящих праздников. Кроме того, смогут возобновиться групповые занятия спортом на открытом воздухе, откроются теннисные корты и поля для гольфа, игры в футбол и крикет.

Согласно правительственному графику, также "завершится действие указа, который предписывает жителям Великобритании не выходить из дома без особой надобности, хотя многие из коронавирусных ограничений по-прежнему будут оставаться в силе". В частности, британцам рекомендуют продолжать работать из дома, если есть такая возможность.

Снятие ограничительных мер, введенных в Великобритании почти три месяца назад из-за новой волны пандемии коронавируса, началось 8 марта с открытия школ. Возвращение учеников за парты власти называли первым шагом на пути к нормальной жизни.

График карантинных послаблений

Следующий этап смягчения карантина планируется начать 12 апреля, если эпидемическая ситуация в стране не ухудшится. На этом этапе смогут возобновить работу магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Рестораны и пабы получат возможность обслуживать посетителей за столиками, расположенными на улице. Разрешение возобновить работу получат также зоопарки, парки развлечений, кинотеатры на открытом воздухе, библиотеки и музеи.

Третий этап послаблений должен начаться 17 мая. С этой даты планируется открыть пабы, рестораны, кинотеатры, отели. Болельщики смогут посещать спортивные мероприятия. Будет разрешено организовывать свадьбы, похороны, торжественные приемы с количеством гостей до 30 человек. Не исключено, что с этой даты Соединенное Королевство возобновит авиасообщение с другими странами. Сейчас британцам запрещены все поездки за рубеж, за исключением крайне важных, например по работе.

Четвертая фаза, которая начнется не ранее 21 июня, предусматривает снятие всех ограничений на контакты с другими людьми, а также проведение массовых мероприятий. На этом этапе театры, концертные залы и ночные клубы смогут полноценно возобновить свою работу. Эти послабления касаются Англии, в которой проживает 85% населения Великобритании. Власти остальных административно-политических частей королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - самостоятельно определяют политику в области карантинных мер. Однако обычно их действия в этом вопросе синхронизированы с шагами, которые делает Лондон.

Программа вакцинации

Приступить к ослаблению карантина власти смогли благодаря стабильному снижению показателей инфицирования по стране. Как считают власти, это произошло из-за успешности введенного 4 января карантина, а также эффективности массовой кампании по вакцинации населения. С 8 декабря прошлого года привиты уже более 30 млн человек - примерно 45% населения королевства.

До конца июля возможность получить вакцину будет у всех жителей страны старше 16 лет. Пока что в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. При этом, как ранее заявил глава Минздрава Мэтт Хэнкок, в первой половине апреле темпы вакцинации в Великобритании снизятся в связи с ожидаемыми перебоями поставок препаратов от коронавируса, однако это не скажется на планах властей по отмене ограничений.