В США суд заслушал вступительное слово сторон по делу обвиняемого в убийстве Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Суд округа Хеннепин (штат Миннесота) в понедельник заслушал вступительное слово обвинения и защиты по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминируется непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Трансляцию из зала суда в Миннеаполисе ведет газета Star Tribune .

Представитель прокуратуры Джерри Блэкуэлл заострил внимание на том, что Шовин в момент задержания не имел при себе оружия и не представлял угрозы для окружающих. Блэкуэлл продемонстрировал присяжным видеозапись, на которой запечатлен момент, когда Шовин и другие полицейские пытались арестовать афроамериканца. Как подчеркнул представитель прокуратуры, причиной смерти Флойда было необоснованно жесткое обращение с ним при задержании.

Адвокат экс-полицейского Эрик Нельсон призвал присяжных учитывать не только видеозапись, но и другие обстоятельства произошедшего. Он подчеркнул, что Шовин действовал в полном соответствии с инструкцией, а Флойд был крупнее и сильнее его. Нельсон заострил внимание на том, что афроамериканец ранее принимал наркотики. Как настаивает адвокат, именно это стало основной причиной смерти Флойда, а не действия Шовина.

Прокуратура вызвала первого свидетеля - диспетчера службы спасения Джейну Ли Скарри. Она имела возможность наблюдать за происходившим между Флойдом и полицейскими с помощью установленных на улицах Миннеаполиса камер наружного наблюдения.

Рассмотрение дела Шовина по существу началось 8 марта. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.