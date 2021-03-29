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СМИ: чиновник и полицейский убиты террористами в Кашмире

Район, где произошло нападение, оцеплен силами безопасности, пишет газета The Indian Express

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 марта. /ТАСС/. Советник муниципалитета города Сопор (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) и сотрудник полиции убиты в понедельник в результате нападения пропакистанских террористов.

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Как сообщает газета The Indian Express, тяжелое ранение получил чиновник городских органов власти.

Район, где произошло нападение, оцеплен силами безопасности, проводится антитеррористическая операция.

Пока ни одна из действующих в Кашмире экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за эту вооруженную вылазку.

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ИндияПакистан
Пандемия COVID-19
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