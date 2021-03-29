СМИ: чиновник и полицейский убиты террористами в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 марта. /ТАСС/. Советник муниципалитета города Сопор (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) и сотрудник полиции убиты в понедельник в результате нападения пропакистанских террористов.

Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

Разорванный рай. Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

Как сообщает газета The Indian Express, тяжелое ранение получил чиновник городских органов власти.

Район, где произошло нападение, оцеплен силами безопасности, проводится антитеррористическая операция.

Пока ни одна из действующих в Кашмире экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за эту вооруженную вылазку.