Байден заявил, что некоторые штаты слишком рано смягчают санитарные ограничения

"Да", - сказал американский лидер, когда один из журналистов спросил, считает ли он, что "некоторые штаты должны приостановить" свои усилия в этом направлении. Кроме того, Байден призвал не отказываться от ношения масок, а также продолжать соблюдать нормы социального дистанцирования. "Я повторяю свой призыв ко всем губернаторам, мэрам, руководителям на местах сохранять и восстанавливать обязательный масочный режим", - сказал президент США.

"Нужно, чтобы каждый вносил свой вклад. Мы все еще находимся в состоянии войны с этим смертельным вирусом. Мы укрепляем нашу оборону, но эта война еще далека от того, чтобы быть выигранной", - добавил Байден.

Во время своего выступления он также объявил о новых мерах по расширению вакцинации населения. "Рад сообщить, что по меньшей мере 90% всех взрослых в этой стране к 19 апреля будут иметь право пройти вакцинацию, <...> потому что у нас есть [достаточное количество доз] вакцины для большей части взрослого населения", - сказал американский лидер. По его словам, остальные 10% получат возможность сделать прививку к 1 мая. Байден также подчеркнул, что власти обеспечат, чтобы для 90% американцев пункты вакцинации находились не более чем в пяти милях (около 8 км) от их дома.