Блинкен сообщил, что в апреле в Вашингтоне объявят о планах сокращения вредных выбросов

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Администрация американского президента Джо Байдена намерена представить в апреле информацию о планах сокращения в стране вредных выбросов в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в видеоформате, организованном пресс-центром для иностранных журналистов в Нью-Йорке.

Руководитель внешнеполитического ведомства США отметил, что советники Байдена по климату готовят данные о "целевых показателях по выбросам, согласно Парижскому соглашению по климату". По словам Блинкена, администрация планирует, что эти данные "будут представлены в апреле". Госсекретарь допустил, что это совпадет по времени с международным саммитом по вопросам борьбы с изменением климата. США планируют провести его 22-23 апреля в онлайн-формате.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

Байден в первый день пребывания в должности президента подписал указ о возвращении страны к выполнению обязательств в рамках данного соглашения.