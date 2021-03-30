В Венесуэле заявили о заинтересованности в приобретении "Эпиваккороны"

БОГОТА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы проявляют интерес к приобретению российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". Об этом в понедельник сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

"Вакцина "Эпиваккорона" прибудет в Венесуэлу и будет одобрена [к использованию]. Мы проведем исследования и обсудим ее поставки в страну", - заявила Родригес, выступление которой транслировалось по государственному телевидению.

По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 157 тыс., умерли 1 577 человек.