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Пандемия COVID-19

В Венесуэле заявили о заинтересованности в приобретении "Эпиваккороны"

Как сообщила исполнительный вице-президент Дельси Родригес, российская вакцина будет одобрена к использованию в республике

БОГОТА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы проявляют интерес к приобретению российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". Об этом в понедельник сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

"Вакцина "Эпиваккорона" прибудет в Венесуэлу и будет одобрена [к использованию]. Мы проведем исследования и обсудим ее поставки в страну", - заявила Родригес, выступление которой транслировалось по государственному телевидению.

По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 157 тыс., умерли 1 577 человек.

Теги
ВенесуэлаРоссияПандемия COVID-19
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