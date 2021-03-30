Разведка Испании не выявила причастности Москвы к кибератаке на службу занятости

МАДРИД, 30 марта. /ТАСС/. Спецслужбы Испании не нашли никаких доказательств причастности Москвы к кибератаке в марте на Государственную службу трудовой занятости населения королевства. Об этом сообщила во вторник газета El País со ссылкой на правительственные источники.

Ранее газета El Confidencial утверждала, что испанская разведка якобы подозревает, что РФ может быть причастна к кибератаке на данную госслужбу, которая была совершена 9 марта. При этом издание не приводило никаких доказательств своих утверждений, аргументируя их "политическими и геостратегическими причинами". Тем не менее, как уточняет El País, аналитики Национального криптологического центра Испании, подведомственного Национальному разведывательному центру (НРЦ), не нашли никаких доказательств, подтверждающих данные утверждения.

Эксперты из НРЦ провели анализ атаки, которая была совершена с помощью вредоносной программы, блокирующей компьютеры и шифрующей файлы. По версии газеты, хакерская атака якобы была осуществлена с серверов, размещенных в РФ. Как считают в испанской разведке, за ней может стоять группа киберпреступников.

Комментируя утверждения газеты El Confidencial, посольство РФ в Мадриде заявляло, что двусторонние отношения между Россией и Испанией развиваются в позитивном ключе и являются конструктивными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва "не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности". Он также напоминал, что именно Россия постоянно говорит о необходимости международного сотрудничества в рамках противодействия киберугрозам.