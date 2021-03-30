Парламент Каталонии вновь не утвердил кандидатуру Арагонеса на пост лидера региона

По итогам состоявшегося во вторник второго тура голосования представителя ЛРК поддержали 42 депутата, 32 воздержались, еще 61 выступил против. Теперь у парламента автономии есть примерно два месяца на то, чтобы утвердить нового лидера. В противном случае Каталонию ждут еще одни выборы.

26 марта в региональном законодательном органе прошли первые дебаты по кандидатуре Арагонеса. Тогда для избрания ему было необходимо получить голоса минимум 68 из 135 парламентариев. Поскольку этого не произошло, во вторник состоялось второе заседание. В данном случае стороннику ЛРК было достаточно заручиться поддержкой простого большинства депутатов, то есть число проголосовавших за него должно было превысить количество его противников без учета тех, кто решил воздержаться.

Пока ЛРК (33 мандата) смогла договориться о поддержке Арагонеса лишь с сепаратистской политической силой "Кандидаты за народное единство" (девять кресел). В свою очередь партия "Вместе за Каталонию" (32 места) экс-главы правительства региона Карлеса Пучдемона, которая также выступает за независимость автономии, решила воздержаться при голосовании по кандидатуре депутата от ЛРК. Ожидается, что две политические силы продолжат переговоры по вопросу поддержки Арагонеса на пост лидера Каталонии.

14 февраля в Каталонии состоялись парламентские выборы. По их итогам победа по числу голосов досталась соцпартии, поддерживающей единство Испании. Тем не менее трем сепаратистским политическим силам совместно удалось получить большинство кресел в региональном парламенте. Речь идет о партиях ЛРК, "Вместе за Каталонию" и "Кандидаты за народное единство". Председателем ЛРК является Ориол Жункерас - бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года. Сторонником "Вместе за Каталонию" является Пучдемон, бежавший от испанского правосудия в Бельгию после референдума о независимости.

38-летний Арагонес занял пост замглавы правительства Каталонии в 2018 году. Тем не менее в сентябре прошлого года испанский суд постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего на тот момент кабмин автономного сообщества, права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. В результате Торра утратил статус лидера региона, а Арагонес стал исполняющим обязанности главы каталонского правительства.