Каталонский кризис: как решение Европарламента приблизило возможный арест Пучдемона

Имя бывшего главы правительства автономного сообщества Каталония Карлеса Пучдемона в очередной раз оказалось на первых полосах испанской прессы. Во вторник стало известно о том, что Европарламент (ЕП) лишил экс-лидера региона и двух других каталонских политиков — Тони Комина и Клару Понсати — депутатской неприкосновенности. Это решение приблизило возможную экстрадицию в Испанию бежавшего в Бельгию бывшего главу кабмина автономии, которого в пиренейском королевстве подозревают в подстрекательстве к мятежу и растрате. Однако лишение Пучдемона парламентского иммунитета не означает его автоматическую выдачу пиренейскому королевству. Это также не гарантирует, что он все-таки предстанет перед судом. Тем не менее это новый поворот в противостоянии между экс-лидером Каталонии и испанским правосудием, которое длится уже более трех лет.

Описание Карлес Пучдемон © EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Фигура Пучдемона Сторонник независимости Каталонии Карлес Пучдемон возглавил правительство автономного сообщества в 2016 году. До этого он являлся мэром города Жирона. К тому моменту на национальном уровне об этом политическом деятеле слышали немногие, лишь по мере того, как кабмин во главе с Пучдемоном предпринимал новые шаги на пути к проведению незаконного, по мнению Мадрида, референдума, его имя все чаще звучало среди испанцев. Хотя мало кто мог себе такое представить, но 1 октября 2017 года власти автономии провели плебисцит по вопросу выхода из состава королевства. С формальной точки зрения его результаты не имели никакой юридической силы, поскольку референдум не был признан ни испанскими властями, ни международным сообществом. Однако несколько лет назад этот плебисцит привлек внимание всего мира к каталонской проблеме и сделал из Пучдемона одного из самых узнаваемых политиков Испании. Вскоре после референдума, 27 октября того же года, парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти Испании задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона. С помощью этой меры (предпринята в стране впервые) Пучдемон и все члены его правительства были отстранены от своих должностей. Кабмин Испании также объявил о проведении в регионе внеочередных парламентских выборов.

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Тогда Пучдемон вместе с несколькими соратниками бежал из Испании. Экс-лидер автономии обосновался в Бельгии. Судебные власти Испании начали процесс по делу оставшихся в стране каталонских политиков и параллельно выдали ордера на арест беглецов. В октябре 2019 года был вынесен приговор в отношении организаторов референдума, их приговорили к срокам до 13 лет лишения свободы. Что касается Пучдемона, то в 2019 году по итогам выборов в Европарламент он смог получить кресло депутата и, как следствие, иммунитет. Верховный суд (ВС) Испании направлял в ЕП запрос для того, чтобы лишить экс-лидера автономии неприкосновенности и продолжить добиваться выдачи Пучдемона из Бельгии. Из-за пандемии коронавируса решение данного вопроса затянулось. Хотя с момента проведения референдума прошло уже несколько лет, в глазах многих каталонских сепаратистов экс-глава правительства региона до сих пор остается неким символом борьбы за независимость автономии. Реакция кабмина на решение ЕП Власти Испании всегда заявляли, что каталонский вопрос — это внутреннее дело страны. Для правительства королевства решение ЕП в отношении Пучдемона свидетельствует о том, что проблемы Каталонии должны решаться в Испании, а не в Европе. Именно таким образом прокомментировала новость о лишении экс-главы региона депутатской неприкосновенности глава МИД страны Аранча Гонсалес Лая. Министр также уточнила, что кабмин Испании рассчитывает найти решение каталонской проблемы путем диалога и переговоров. Тем не менее внутри коалиционного правительства страны возникли некоторые разногласия по данному вопросу. Кабмин королевства возглавляет социалист Педро Санчес, однако в его состав также вошли сторонники левой коалиции "Объединившись, мы можем". Эта политическая сила проголосовала в ЕП против того, чтобы Пучдемон и его соратники утратили иммунитет евродепутатов. А со стороны испанской оппозиции данный шаг вызвал критику.

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Несмотря на это, возможная выдача Пучдемона Испании стала бы своеобразной победой председателя правительства страны Педро Санчеса. Дело в том, что бывший лидер Каталонии бежал в Бельгию в момент, когда кабмин королевства возглавляла консервативная Народная партия (НП) — традиционный политический соперник Испанской социалистической рабочей партии, главой которой является действующий премьер. В ходе избирательной кампании в преддверии всеобщих выборов в 2019 году Санчес обратился к лидеру НП Пабло Касадо: "У вас сбежал Пучдемон, и я обещаю здесь и сейчас вернуть его в Испанию, чтобы он понес ответственность перед испанским правосудием". Что же теперь? Комментируя решение ЕП, Пучдемон попытался выставить себя жертвой происходящего. Он утверждал, что его преследуют по политическим мотивам, и назвал случившееся "грустным днем" для Европарламента. Экс-лидер автономии, который все же сохранил за собой статус евродепутата, также заверил, что обжалует лишение неприкосновенности в европейском суде. Тем временем судебные власти королевства уже предприняли первые шаги для того, чтобы добиться выдачи политика. Испанский судья Пабло Льярена решил обратиться в суд ЕС по вопросу, связанному с европейскими ордерами на арест в отношении каталонских беглецов. Дело в том, что ранее бельгийские судебные власти отказали в выдаче Испании экс-члена правительства Каталонии и соратника Пучдемона Льюиса Пуча. Это решение было принято, поскольку в Бельгии полагают, что компетентным органом для ведения дела является не Верховный суд (ВС) Испании, а каталонский суд, а также потому, что выдача Пуча "поставила бы под угрозу" его основные права, такие как презумпция невиновности. В этой связи ВС решил проконсультироваться с судом ЕС по вопросу того, имеют ли бельгийские власти полномочия контролировать юрисдикцию органа, выдающего ордер. Своими действиями Льярена рассчитывает получить ответы, которые помогут ему определить свои следующие шаги, а также свести к минимуму возможность того, что Бельгия откажет в экстрадиции Пучдемона. После того как ВС Испании вновь выдаст европейские ордера на арест каталонских политиков, дело экс-лидера региона опять вернется в бельгийский суд. Это также может отразиться на свободе передвижения бывшего главы правительства автономии. В любом случае судебные баталии обещают затянуться минимум на несколько месяцев, а вероятнее всего — и дольше. Предсказать, каким будет исход, невозможно.

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