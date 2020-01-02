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Бельгийский суд прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию

Суд признал его депутатскую неприкосновенность
Карлес Пучдемон AP Photo/Olivier Matthys
Описание
Карлес Пучдемон
© AP Photo/Olivier Matthys

БРЮССЕЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Бельгийский суд в четверг принял решение прекратить дело об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщил телеканал RTBF.

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Мадрид оспаривает факт наличия у Пучдемона депутатской неприкосновенности, поскольку после избрания в Европарламент от Каталонии он не был формально утвержден в этом качестве испанскими властями, как того требуют процедуры Европарламента, и не получил депутатского мандата.

Позднее информацию о прекращении дела подтвердил в Twitter сам Пучдемон.

"Бельгийская юстиция признала [наш Пучдемона и члена его правительства Антони Комина] иммунитет и приняла решение прекратить рассмотрение дела о выполнении [выданного Испанией] ордера на наш арест и о последующей экстрадиции, - написал он. - Однако теперь мы ждем освобождения [из тюрьмы в Испании бывшего замглавы правительства Каталонии Ориола] Жункераса, который пользуется такой же неприкосновенностью, как и мы. Испания должна последовать примеру Бельгии и соблюдать закон".

Референдум и суды

1 октября 2017 года в испанском автономном сообществе Каталония прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона, а организаторы референдума были обвинены в госизмене и организации мятежа. Пучдемон и Комин бежали в Бельгию, Жункерас был арестован в Испании.

В мае 2019 года на общеевропейских выборах в Европарламент они получили места в ЕП от коалиции "Свободные для Европы". Тем не менее ЦИК Испании не включил их имена в окончательный список избранных в ЕП испанских депутатов, который был направлен в Брюссель, поскольку Пучдемон и Комин не явились в Испанию для того, чтобы принести присягу в качестве парламентариев.

19 декабря Европейский суд юстиции в Люксембурге подтвердил наличие у Жункераса депутатской неприкосновенности, что стало прецедентом для трактовки аналогичных случаев Пучдемона и Комина.

Теги
ИспанияПучдемон, Карлес
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