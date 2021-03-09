МИД Испании: ЕП подтвердил, что проблемы Каталонии должны решаться изнутри

МАДРИД, 9 марта. /ТАСС/. Решение Европарламента (ЕП) о лишении депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона свидетельствует о том, что проблемы Каталонии должны решаться в Испании. Об этом заявила во вторник глава МИД королевства Аранча Гонсалес Лая.

По ее словам, "ЕП решил лишить парламентской неприкосновенности Пучдемона", чтобы он мог "предстать перед испанским правосудием". "Этим решением было направлено тройное послание", - сказала министр. Одно из них, как считает глава ведомства, заключается в том, что "проблемы в Каталонии урегулируются в Испании, они не решаются в Европе".

Кроме того, по мнению главы МИД, сигнал ЕП состоит в том, что евродепутат не может воспользоваться своим положением для того, чтобы избежать суда "за возможные нарушения национального законодательства". Также министр заявила о том, что Европарламент направил сообщение о "непоколебимости правового государства в Испании". При этом Гонсалес Лая добавила, что правительство королевства рассчитывает найти решение каталонской проблемы путем диалога и переговоров.

Во вторник стало известно, что ЕП лишил Пучдемона и двух других каталонских политиков - Тони Комина и Клару Понсати - депутатской неприкосновенности. После лишения иммунитета все они сохранят за собой мандаты депутатов Европарламента, однако бельгийский суд сможет возобновить дела об экстрадиции экс-лидера региона в Испанию.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного, с точки зрения властей Испании, референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. Судебные власти Испании добиваются выдачи Пучдемона по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.