Помпео назвал доклад ВОЗ продолжением кампании по дезинформации

"Этот доклад стал продолжением мошеннической кампании по дезинформации, проводимой КПК (Коммунистической партией Китая) и ВОЗ. Именно по этой причине я рекомендовал США выйти из ВОЗ", - заявил политик, возглавлявший Госдеп в администрации экс-президента Дональда Трампа.

По версии бывшего госсекретаря, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус "сотрудничал с [председателем КНР] Си [Цзиньпином] в попытке утаить в решающий момент данные о передаче [коронавируса] от человека к человеку". "Уханьский институт вирусологии остается наиболее вероятным местом происхождения вируса, и ВОЗ к этому причастна", - утверждал Помпео.

Как заявила ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация президента США Джо Байдена считает, что доклад ВОЗ не дает более глубокого понимания возникновения нового коронавируса и не содержит критически важной информации. По словам Псаки, специалисты правительства США обеспокоены тем, что в отчете "нет дополнительной поддержки какой-то одной гипотезы" происхождения коронавируса.

Доклад международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью выяснения происхождения возбудителя COVID-19 был опубликован во вторник. В нем они не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении COVID-19. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным - лабораторное происхождение SARS-CoV-2.