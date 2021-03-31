Источник: оппозиции будет крайне сложно пробиться в Законодательный совет Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 марта. /ТАСС/. Утвержденная во вторник Пекином реформа избирательной системы Гонконга позволит властям КНР установить фактически "полный контроль" над политической системой этого специального административного района и "искоренить здесь всякое влияние оппозиции". Об этом корреспонденту ТАСС заявил в среду источник.

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"Сторонникам оппозиционных демократических партий теперь будет крайне сложно пробиться в Законодательный совет. В лучшем случае они смогут получить там шестую часть мест", - пояснил собеседник.

Власти теперь обязаны отказывать в участии в выборах лицам, которых сочтут "недостаточно патриотичными". Проверять их квалификацию будет специальная комиссия, в которую, как предполагается, войдут не только чиновники, но и сотрудники полиции, занимающиеся вопросами обеспечения национальной безопасности. "Роль полиции в предвыборном процессе до конца не ясна и вызывает серьезные вопросы", - отметил источник.

Кроме того, местные власти еще осенью прошлого года с подачи Пекина получили полномочия отстранять от должности в любой момент без судебного решения действующих депутатов, которых признают "непатриотами". "Такой жесткий контроль и давление может отбить желание оппозиционных сил участвовать в выборах", - резюмировал собеседник.

Избирательная реформа

Во вторник члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента) единогласно проголосовали в поддержку проекта реформы гонконгской избирательной системы. Она нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты".

Численность Законодательного совета будет расширена с 70 до 90 человек. При этом там останется всего 20 мест для депутатов, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах.

Наибольшее число мандатов - 40 - предстоит теперь впервые распределять коллегии выборщиков, которая увеличится с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек и также по-прежнему будет выбирать главу администрации Гонконга. Еще 30 парламентариев будут выдвигаться от лояльных властям отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

Такое соотношение, по замыслу Пекина, призвано устранить все факторы риска и исключить ситуацию, при которой так называемый продемократический блок мог бы получить треть мест и заблокировать принятие тех или иных нормативных актов.

Парламентские выборы в Гонконге намечены на декабрь этого года.