В Госдепе не исключили введения новых санкций против России из-за Навального

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Том Селинджер на брифинге в среду не стал исключать введения Вашингтоном дополнительных санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако отказался заранее анонсировать какие-либо потенциальные меры со стороны американских властей.

Во время брифинга, посвященного опубликованному днем ранее Госдепом докладу о ситуации с правами человека в мире, его спросили, ожидаются ли дополнительные "санкции или иные действия" со стороны США в связи с делом Навального.

В ответ Селинджер повторил, что власти США "глубоко обеспокоены" ситуацией с Навальным и призывают РФ освободить его и "всех неправомерно задержанных". "Действия РФ явно являются политически мотивированными. <...> Что касается санкций, мы не можем анонсировать потенциальные будущие санкционные действия, однако я могу отметить, что мы активно рассматриваем дела и применяем эти [санкционные] полномочия во всем мире. Я также могу отметить, что нам известно о связи между коррупцией и нарушением прав человека. Это коррупция, которая питает репрессии и действия против гражданского общества и свободных СМИ. Мы подтверждаем нашу приверженность <...> противодействию и борьбе с коррупцией в мире", - продолжил сотрудник Госдепа.

Ситуация с Навальным

Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Российские власти неоднократно подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.

Навальный 17 января 2021 года вернулся в Россию, где был задержан. Суд 2 февраля заменил ему 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания.

22 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва объявит об ответных мерах в связи с введенными Западом санкциями из-за ситуации с Навальным.