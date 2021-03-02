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Какие меры ввели США против России из-за ситуации вокруг Навального

© AP Photo/Patrick Semansky

США опубликовали список россиян и предприятий, против которых вводятся новые санкции, и объявили о дополнительных мерах против РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Под ограничения Минфина подпали:

  • Директор ФСБ Александр Бортников;
  • Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко;
  • Генпрокурор РФ Игорь Краснов;
  • Глава ФСИН Александр Калашников;
  • Начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;
  • Заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.
  • 33-й центральный НИИ Минобороны;
  • 27-й научный центр Минобороны;
  • НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В отдельный список Госдепа внесли Анатолия Чепигу (он же Руслан Боширов) и Александра Мишкина (он же Александр Петров), которых британские власти обвиняли в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

США также решили:

  • Прекратить оказывать Москве помощь в соответствии с законом об иностранной помощи 1961 года, "за исключением срочной гуманитарной помощи".
  • Вывести ее из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений.
  • Прекратить любые программы иностранного военного финансирования с участием РФ.
  • Отказывать в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи.
  • Ограничить коммерческое космическое сотрудничество с Россией.

В Госдепе заявили, что введенные ограничения могут быть сняты только через 12 месяцев и после выполнения Москвой определенных условий.

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