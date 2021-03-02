Какие меры ввели США против России из-за ситуации вокруг Навального

США опубликовали список россиян и предприятий, против которых вводятся новые санкции, и объявили о дополнительных мерах против РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
Под ограничения Минфина подпали:
- Директор ФСБ Александр Бортников;
- Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко;
- Генпрокурор РФ Игорь Краснов;
- Глава ФСИН Александр Калашников;
- Начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;
- Заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.
- 33-й центральный НИИ Минобороны;
- 27-й научный центр Минобороны;
- НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
В отдельный список Госдепа внесли Анатолия Чепигу (он же Руслан Боширов) и Александра Мишкина (он же Александр Петров), которых британские власти обвиняли в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
США также решили:
- Прекратить оказывать Москве помощь в соответствии с законом об иностранной помощи 1961 года, "за исключением срочной гуманитарной помощи".
- Вывести ее из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений.
- Прекратить любые программы иностранного военного финансирования с участием РФ.
- Отказывать в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи.
- Ограничить коммерческое космическое сотрудничество с Россией.
В Госдепе заявили, что введенные ограничения могут быть сняты только через 12 месяцев и после выполнения Москвой определенных условий.