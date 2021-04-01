СМИ: США планируют отменить введенные Трампом санкции против МУС

ТАСС, 1 апреля. Администрация президента США Джо Байдена планирует отменить санкции против Международного уголовного суда (МУС), введенные во время президентства Дональда Трампа. Об этом в среду сообщил журнал Foreign Policy.

По данным его источников, власти объявят о своем решении на этой или следующей неделе.

В середине июня прошлого года Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников суда, который решил провести расследования возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими. 2 сентября американский Минфин объявил о введении санкций в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко. Тогдашний госсекретарь Майкл Помпео, комментируя это решение, назвал МУС "коррумпированным институтом".