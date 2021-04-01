На Украине возобновили госфинансирование партии Зеленского

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины возобновило государственное финансирование партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", которого она была лишена месяцем ранее из-за выявленных в ее отчетах нарушений. Об этом в четверг сообщил глава политической силы Александр Корниенко.

"Слуга народа" - единственная партия [Украины], которой восстановили государственное финансирование без судебных процессов", - отметил Корниенко, слова которого приводятся на официальном сайте партии.

Он уточнил, что восстановление госфинансирования произошло по причине исправления претензий, на которые ранее указало агентство. "В отличие от других политсил нам не пришлось подавать иск против НАПК с требованием возобновить финансирование, мы просто проанализировали замечания агентства и устранили неточности в отчетной документации", - утверждает глава партии.

1 марта стало известно, что "Слуга народа" лишилась государственного финансирования из-за нарушений, обнаруженных в ее отчетах НАПК. Тогда в агентстве сообщили, что в документах правящей на Украине партии выявлены признаки преступлений по статьям Уголовного кодекса о нарушении порядка финансирования политической партии, о служебном подлоге, о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

В ноябре 2020 года из-за нарушений в отчетности НАПК оставило без госфинансирования парламентскую партию "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, а в январе 2021 года - парламентскую партию "Голос".

Поддержка парламентским партиям

В октябре 2015 года Верховная рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 года было введено госфинансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах. Право на финансирование получили партии, которые на парламентских выборах 2014 года прошли в Раду, преодолев пятипроцентный барьер. При этом начиная с 2020 года финансироваться должны были все партии, которые получили на выборах не менее 2% голосов избирателей.

Однако в октябре 2019 года Верховная рада лишила государственного финансирования партии, которые не прошли в парламент. На получение государственного финансирования получили право партии, которые набрали не менее 5% голосов избирателей на выборах в Раду в 2019 году: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". Всего они должны были получить в 2020 году 565 млн гривен (свыше $20 млн).