Repubblica: подозреваемый в шпионаже на РФ итальянец пока не отвечает на вопросы следствия

РИМ, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудник итальянского Генштаба Вальтер Биот, задержанный по обвинению в шпионаже в пользу РФ, не ответил на вопросы следствия на первом допросе. Как сообщила в четверг газета La Repubblica , военнослужащий надеется все пояснить со временем.

Биот, обвиняемый в шпионаже и передаче секретной информации, что несет угрозу госбезопасности, находится в одной из римских тюрем. Его адвокат, по данным издания, ходатайствовал о переводе своего подзащитного под домашний арест. Пока в отношении Биота ведется предварительное следствие, по результатам которого тот предстанет перед судом. В случае признания виновным ему грозит наказание до 20 лет тюрьмы. По словам специалистов, точное наказание зависит от того, по какому кодексу - военному или гражданскому - он будет судим.

56-летний Биот был задержан во вторник вечером сотрудниками специального подразделения карабинеров вместе с сотрудником военного атташата российского посольства в момент предполагаемой передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. Как утверждают итальянские СМИ со ссылкой на жену задержанного, их семья с четырьмя детьми, включая серьезно больную дочь, нуждалась в деньгах.

По решению итальянских властей сотрудник атташата и его руководитель - военный атташе - покинули страну. В Италии назвали произошедшее "враждебным актом" со стороны РФ. МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов.