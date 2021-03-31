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Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства
Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства
Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства
Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства
Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства

Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства

© EPA-EFE/Riccardo Antimiani

В Риме задержали сотрудника военного атташата посольства России и итальянского военнослужащего. Командование спецподразделения карабинеров сообщило, что гражданина республики взяли под стражу, в отношении "иностранного гражданина проводятся проверки по поводу его дипломатического статуса".

  • Задержание произошло в момент передачи конфиденциальных документов в обмен на денежное вознаграждение. 
  • Имена и должности задержанных не разглашаются.
  • Следствие считает, что военнослужащий ВМС Италии передавал сотруднику военного атташата документы о системах коммуникации в обмен на €5 тыс., сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники. По их данным, итальянец обвиняется в политическом и военном шпионаже, раскрытии секретной информации.
  • По информации агентства, он имел доступ к конфиденциальным материалам как сотрудник Генштаба Минобороны Италии.
  • Газета La Repubblica предполагает, что конфиденциальные материалы могли касаться деятельности как системы обороны Италии, так и НАТО.
  • Посольство РФ подтвердило задержание сотрудника военного атташата. В диппредставительстве выразили надежду, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях. 
  • По поводу данного происшествия посла России в Италии Сергея Разова вызвали в МИД республики. Ему выразили протест и сообщили о немедленной высылке двух сотрудников диппредставительства. 
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не знает деталей задержания, но рассчитывает на сохранение позитивных отношений с Италией.
  • Военная прокуратура Рима открыла расследование в отношении итальянского военного, а также россиянина. 
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