СМИ: подозреваемый в шпионаже итальянец передавал сведения о системах коммуникации

РИМ, 31 марта. /ТАСС/. Следствие в Италии считает, что задержанный по подозрению в шпионаже в пользу РФ военнослужащий ВМС Италии передавал сотруднику военного атташата посольства России документы о системах коммуникации в обмен на €5 тыс.

Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства

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Об этом сообщило в среду агентство ANSA со ссылкой на источники.

По их информации, итальянец, который находится под стражей, обвиняется в политическом и военном шпионаже, раскрытии секретной информации. Отмечается, что задержанный имел доступ к конфиденциальным материалам как сотрудник Генштаба Минобороны Италии.

Военная прокуратура Рима открыла формальное расследование в отношении итальянского военного, а также россиянина, которому тот якобы передавал материалы за вознаграждение.