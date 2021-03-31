{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: подозреваемый в шпионаже итальянец передавал сведения о системах коммуникации

Ранее командование спецподразделения карабинеров сообщило о задержании по ордеру прокуратуры Рима итальянского военнослужащего и россиянина

РИМ, 31 марта. /ТАСС/. Следствие в Италии считает, что задержанный по подозрению в шпионаже в пользу РФ военнослужащий ВМС Италии передавал сотруднику военного атташата посольства России документы о системах коммуникации в обмен на €5 тыс.

На эту тему
Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства
Что известно о задержании в Риме сотрудника российского посольства

Об этом сообщило в среду агентство ANSA со ссылкой на источники.

По их информации, итальянец, который находится под стражей, обвиняется в политическом и военном шпионаже, раскрытии секретной информации. Отмечается, что задержанный имел доступ к конфиденциальным материалам как сотрудник Генштаба Минобороны Италии.

Военная прокуратура Рима открыла формальное расследование в отношении итальянского военного, а также россиянина, которому тот якобы передавал материалы за вознаграждение.

Теги
ИталияРоссия
В Армении подал в отставку министр, ударивший журналиста в кафе
Ранее журналист Пайлак Фахрадян заявил, что был избит министром высокотехнологической промышленности Акопом Аршакяном после того, как застал его в кафе в рабочее время
Читать полностью