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Политический кризис в Мьянме

Правозащитники сообщили о более 540 погибших в столкновениях в Мьянме с начала февраля

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, 2 741 человек находится под стражей

БАНГКОК, 1 апреля. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 543 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме.

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"По состоянию на 1 апреля 543 человека убиты в результате переворота", - говорится в сообщении ассоциации. По ее данным, 2 741 человек находится под стражей, 38 задержанных приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест еще 126 демонстрантов.

В среду специальный посланник генсека ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер сообщала, что более 520 человек погибли в Мьянме после военного переворота.

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