США заявили, что стремятся к стабилизации связей с Россией

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Новая американская администрация стремится к стабилизации отношений России и США, но винит в их резком ухудшении Москву. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона "достигли дна".

"Остается правдой, что мы продолжаем добиваться стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Просто наличие между нами этих глубоких разногласий, просто пребывание отношений в том состоянии, в котором они сейчас находятся, не означает, что не будет сфер тактического совпадения [интересов]", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США. "И, конечно, - отметил Прайс, - мы [США] продемонстрировали это (означенный подход - прим. ТАСС) в самом начале работы нынешней [американской] администрации путем продления на 5 лет Нового ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3 - прим. ТАСС)".

В связи с этим Прайс заявил, что продление соглашения произошло по причине соответствия данного шага национальным интересам США. "Не потому, что это [продление] отвечает интересам России. А потому, что это в наших интересах", - отметил дипломат. "Когда [с Россией] есть сферы потенциального сотрудничества, сферы, отвечающие национальным интересам Америки, мы будем в них взаимодействовать. Однако это не меняет фона, на котором разворачивается данная деятельность", - добавил Прайс.

Упреки и обвинения

При этом представитель Госдепартамента утверждал, что ответственность за деградацию отношений несет Россия.

"Наш ответ [Лаврову] заключался бы в том, чтобы указать на то, почему отношения находятся в том состоянии, в котором они находятся", - заявил Прайс. Он перечислил неоднократно излагавшиеся Вашингтоном претензии в адрес Москвы, начиная с предполагаемого "нападения России" на демократию в США, а также хакерских атак на американские компьютерные сети. Москва неоднократно на высоких уровнях отвергала такие обвинения со стороны Вашингтона.

"И вы можете взглянуть на любое число причин для этого [ухудшения отношений]. Мы о некоторых из них говорили с этой трибуны в последние недели. И многие из них остаются предметом разбирательства <...> со стороны правительства США, включая наше разведывательное сообщество", - отметил Прайс.

Кроме того, его попросили уточнить, означали ли недавние заявления госсекретаря Энтони Блинкена, что Вашингтон теперь еще однозначно обвиняет Москву в выплате денежных вознаграждений боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих американской коалиции. Прайс ответил, что у внешнеполитического ведомства США определенности на этот счет нет. "Госдепартамент все еще уступает право говорить об этом разведывательному сообществу. Эти сообщения возникли в разведывательном сообществе. Там этот анализ в настоящее время и идет", - пояснил Прайс.

Выводы Москвы

Как подчеркнул ранее в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале Лавров, конфронтация России и США "достигла дна", но Москва рассчитывает, что благоразумие в Вашингтоне все-таки возобладает. "С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности. <...> Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - сказал глава российской дипломатии.