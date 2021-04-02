Камала Харрис на следующей неделе въедет в свою столичную резиденцию

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис на следующей неделе наконец-то въедет в свою столичную резиденцию, которая размещена на территории обсерватории американских ВМС. Об этом сообщила в четверг в Twitter старший советник и пресс-секретарь вице-президента Симона Сандерс.

После инаугурации 20 января Харрис с супругом Дугласом Эмхоффом живут в расположенной в непосредственной близости от Белого дома гостевой резиденции Блэр-хаус.

Они "переедут в резиденцию вице-президента, расположенную на территории обсерватории ВМС на следующей неделе", подчеркнула Сандерс. "Изначально переезд был отложен из-за ремонта в доме, который проще завершить, когда в нем никого нет", - пояснила пресс-секретарь.

Во время ремонта, продолжила она, была произведена починка "системы вентиляции, кондиционирования и обогрева, замена линейных элементов дымохода, а также восстановление напольного покрытия из твердых пород древесины" в доме с 33 комнатами.

Ранее один из помощников вице-президента сообщил, что не она была инициатором ремонта, а владельцы комплекса обсерватории ВМС. Харрис и Эмхофф имеют свой дом на территории округа Колумбия, но он, как указал телеканал CBS, не отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к месту жительства вице-президента.

Само здание было построено в 1893 году для представителей командования американских ВМС. В 1928 году дом стал резиденцией начальника штаба ВМС. В 1974 году Конгресс США объявил его официальной резиденцией вице-президента страны.