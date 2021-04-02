СМИ: более 40 несовершеннолетних погибли в Мьянме из-за действий военных

БАНГКОК, 2 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 43 несовершеннолетних в Мьянме погибли в результате действий полиции и военных по разгону антиправительственных демонстраций. Об этом в пятницу сообщила газета Irrawaddy со ссылкой на международный благотворительный фонд Save the Children.

Мьянма: как к власти снова пришли военные

"Мы вновь наблюдаем, что дети становятся невинными жертвами любого кризиса. Единственный способ защитить детей в Мьянме - это немедленно прекратить всякое смертоносное насилие", - цитирует издание заявление фонда. Среди погибших оказались пятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Кроме того, от резиновой пули пострадал годовалый ребенок, уточняет издание.

По сведениям Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств с 1 февраля достигло 543 человек.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.