Правозащитники сообщили о более 550 погибших в столкновениях в Мьянме

БАНГКОК, 2 апреля. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 550 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме.

"По состоянию на 2 апреля 550 человек убиты в результате переворота", - говорится в тексте сообщения. По данным ассоциации, 2 751 человек находится под стражей, 38 приговорены к тюремным срокам. Как отмечают правозащитники, известны места содержания лишь малой части задержанных. Выданы ордера на арест еще 126 демонстрантов.

Ранее в пятницу газета Irrawaddy со ссылкой на международный благотворительный фонд Save the Children ("Спасите детей") сообщила, что по меньшей мере 43 несовершеннолетних в Мьянме погибли в результате действий полиции и военных при разгоне антиправительственных демонстраций.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.