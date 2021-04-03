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Политический кризис в Мьянме

Число погибших в столкновениях в Мьянме с начала февраля достигло 557

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 43 несовершеннолетних погибли в результате действий полиции и военных при разгоне антиправительственных демонстраций

БАНГКОК, 3 апреля. /ТАСС/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 557 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме.

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"По состоянию на 3 апреля 557 человек убиты в результате переворота", - говорится в тексте сообщения. По данным ассоциации, за сутки освободили 110 задержанных, 2 658 человек остаются под стражей. 38 приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест еще 235 демонстрантов.

В пятницу газета The Irrawaddy со ссылкой на международный благотворительный фонд Save the Children ("Спасите детей") сообщила, что по меньшей мере 43 несовершеннолетних в Мьянме погибли в результате действий полиции и военных при разгоне антиправительственных демонстраций.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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