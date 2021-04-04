Болгарские политики заявили о поражении партии ГЕРБ на парламентских выборах

СОФИЯ, 4 апреля. /ТАСС/. Лидеры новых политических сил, успешно преодолевших четырехпроцентный избирательный барьер на очередных выборах в Народное собрание (парламент) Болгарии, заявляют о своей общей победе над правящей в республике партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которая, согласно данным экзитполов, по итогам голосования заняла первое место, получив более 25% голосов.

"Похоже, что эти выборы начертали новую Болгарию. Нашей задачей было освободить болгар от "машины Борисова" [от лидера ГЕРБ, премьер-министра Бойко Борисова], это удалось. Подождем и посмотрим, кто окончательно войдет в парламент, сколько в итоге [человек] будут голосовать против управления Борисова. Мы оценим вес этих голосов и решим, какие коалиции в новом парламенте будут возможны", - заявил сопредседатель партии "Демократическая Болгария" Христо Иванов в интервью телеканалу bTV. По данным экзитполов, "Демократическую Болгарию" поддерживают около 10% избирателей.

Один из лидеров гражданской платформы "Встань. Мафия вон" Мая Манолова заявила, что партия ГЕРБ на этих выборах потерпела поражение. "ГЕРБ эти выборы проиграла, а протестное голосование победило. Люди вышли и голосовали, несмотря на попытки власти их запугать. Люди хотят перемен, хотят видеть представительный парламент", - заявила Манолова, добавив, что говорить о формировании нового правительства во главе с действующим премьером Борисовым "в нынешних условиях невозможно". По предварительным данным социологов, ее гражданская платформа уверенно проходит в парламент, набирая более 4% голосов.

Лидер партии "Есть такой народ" и популярный телеведущий Слави Трифонов, которого считают главным победителем этих выборов, прокомментировал итоги голосования в обращении к избирателям на своей странице в Facebook, заодно сообщив, что, вероятно, заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. "Важно то, что случилось сегодня. Важно то, что вы сделали сегодня. Если вы спрашивали о том, как выглядит суверен [субъект, которому принадлежит верховная власть в государстве], то он выглядит именно так. Обычно после выборов все партии объявляют себя победителями. Но сегодня победили вы. Вы хотели получить власть, и эти изменения стали неизбежными", - написал Трифонов, обращаясь к избирателям. Его партия получила около 15% голосов избирателей.

Представители Болгарской социалистической партии (БСП) провели краткий брифинг, на котором отказались комментировать данные экзитполов. "Из-за динамики социологических прогнозов мы не будем сегодня комментировать результаты, но обязательно проведем параллельный подсчет голосов. Все комментарии по поводу данных экзитполов оставляем представителям других политических партий", - сказал Георгий Свиленски. По итогам голосования БСП заручилась поддержкой около 17% избирателей.

Воздержался от детального анализа итогов выборов и лидер партии ВМРО Красимир Каракачанов, его политическую силу поддержали около 4% избирателей. "Подсчет голосов только начался. Подождем, какие настроения в новом парламенте будут превалировать, послушаем, о чем думают отдельные политические лидеры. Есть два варианта развития событий: или победит политический эгоизм, или здравый смысл", - сказал Каракачанов.

Выборы в Болгарии

В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы. За 240 депутатских мест в 45-м созыве Народного собрания боролись представители 22 партий и восьми коалиций.

По данным экзитполов, подготовленным социологическим агентством Alpha Research и представленным в эфире телеканала bTV, первое место заняла правящая партия ГЕРБ в коалиции с Союзом демократических сил, набрав около 25,7% голосов.