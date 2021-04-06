ЕС вводит экономические санкции против военных Мьянмы

"Мы возмущены происходящим в Мьянме, где два месяца назад произошел военный переворот. Ситуация в стране с того времени постоянно ухудшается, в частности, в ходе последнего уик-энда погибли два десятка манифестантов, что следует прибавить к прежней цифре в 550 человек, убитых военной хунтой за период с 1 февраля. Это жестокие репрессии, осуществляемые в редких по размаху масштабах", - отметил французский министр.

"В связи с подобной ситуацией недопустимо ограничиваться одними лишь заявлениями, даже если они и очень важны, - подчеркнул он. - Европейский союз по инициативе Франции принимает меры в отношении 11 основных организаторов военного переворота, включая главу хунты. К прежним мерам теперь по инициативе Франции прибавляются и экономические санкции, принимаемые на уровне ЕС, так как одиночные санкции принимать нет смысла. Они направлены против экономических интересов мьянманских военных", - сообщил министр.

"Эти меры будут приняты очень быстро", - заверил он. "Также как на уровне Франции, так и на уровне Европейского союза прекращена вся помощь правительственным программам в Мьянме. Франция при этом увеличивает свою помощь гражданскому населению и усиливает поддержку гуманитарных ассоциаций, с тем чтобы обеспечить оказание помощи населению, находящемуся в нынешней трагической ситуации", - сообщил министр.

"И мы продолжим действовать в этом направлении", - заверил Ле Дриан. В то же время он отметил, что меры против мьянманской хунты принимать "сложно", так как "необходимо нанести удар по центральным экономическим интересам военных, но при этом избежать ухудшения и без того трудной ситуации, в которой находится население страны". Ле Дриан подчеркнул, что именно таким курсом следует Франция совместно с Европейским союзом, а также Совет Безопасности ООН и страны АСЕАН, все остальные затронутые данной проблемой страны. "Мы ведем наступление, в частности, и для того, чтобы Китай также принял необходимые меры, так как он располагает такой возможностью", - отметил в ходе своего выступления глава французского дипломатического ведомства.