Глава Минторга США назвала "коварными" действия китайских властей в торговле

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Действия китайских властей в торговой сфере препятствуют конкуренции, "имеют принудительный характер и коварны". С таким утверждением выступила в среду, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский министр торговли Джина Раймондо, пообещав при этом противодействовать подобным практикам.

Ее попросили прокомментировать ситуацию с введенными предыдущей администрацией США таможенными пошлинами на товары из Китая. "Действия Китая направлены против конкуренции, имеют принудительный характер и коварны. Они (КНР - прим. ТАСС) доказали, что готовы добиваться своего любой ценой. Я планирую использовать все имеющиеся в моем распоряжении средства как можно агрессивнее, чтобы защитить американских рабочих и бизнесменов от недобросовестных китайских практик", - утверждала министр.

Она также добавила, что введенные 45-м президентом США Дональдом Трампом пошлины на сталь и алюминий "фактически помогли сохранить американские рабочие места в сталелитейной и алюминиевой промышленности". При этом Раймондо раскритиковала решение предыдущей администрации понизить налоги в стране.

"Чтобы конкурировать в долгосрочной перспективе с Китаем, нам нужно восстановить Америку во всех отношениях, о которых мы говорим сегодня. И, кстати, сделать это необходимо с нашими союзниками, мы должны работать с нашими союзниками и вырабатывать общую позицию там, где это возможно", - добавила она. Министр рассказала, что администрация продолжает пересмотр своей политики в отношении китайских технологических компаний. Она выразила сомнение в том, что Минторг США уберет из своего черного списка китайскую Huawei, однако призвала дождаться окончания обзора.

В начале марта была опубликована программа торговой политики президента США Джо Байдена. В ней утверждается, что торговые практики Китая наносят ущерб технологическому преимуществу США, в связи с чем власти страны намерены использовать все инструменты для противодействия им. Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И ранее призвал власти США отменить повышенные ввозные пошлины на импорт из Китая и санкции против компаний и исследовательских структур для скорейшей нормализации двусторонних отношений.

Торговая война и сделка

Администрация Трампа фактически развязала торговую войну с Китаем. Кроме того, она проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом в $370 млрд.

По данным информационного агентства Reuters, эти пошлины стоили американским импортерам $71,6 млрд с начала июля 2018 года. Эти тарифы вынудили компании разорвать цепочки поставок, привели к волнениям на фондовых рынках и замедлили экономический рост страны задолго до пандемии, утверждает агентство.

В августе 2020 года Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки США с Китаем "провалилась". Однако в декабре прошлого года, уже после победы на выборах, он указал, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" по изменению сделки или пошлин на китайские товары.