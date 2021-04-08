В освобожденном от террористов городе Палма в Мозамбике обнаружили 12 тел иностранцев

ТАСС, 8 апреля. Захоронение с телами 12 человек - предположительно, иностранцев, которые работали на строящемся объекте французской энергетической группы Total, - обнаружено в только что освобожденном от террористов городе Палма на северо-востоке Мозамбика. Как сообщило в четверг мозамбикское государственное телевидение, захоронение было найдено во дворе гостиницы "Амарула", где иностранцы пытались укрыться во время штурма города боевиками.

"Это были белые люди, 12 белых людей, - приводит телеканал слова местного жителя. - Все они иностранцы. Я не знаю их гражданства, но это были белые. У них были связаны руки, всем отрубили голову".

Накануне президент Мозамбика Филипе Ньюси в телевизионном выступлении объявил, что вооруженные силы Мозамбика нанесли поражение террористам и изгнали их из города Палма, который те захватили неделей раньше. Во время атаки боевиков иностранцы пытались укрыться в "Амаруле", затем некоторые из них пытались вырваться оттуда. Ранее сообщалось о семи погибших иностранных гражданах, в том числе об одном южноафриканце.

Рядом с Палмой Total реализует проект по созданию комплекса переработки и сжижения природного газа. Он должен вступить в строй в 2024 году, но работы там дважды останавливались из-за террористической угрозы. В последний раз она объявлялась 27 марта, когда Total приступила к эвакуации своего персонала в город Пемба, административный центр провинции Кабу-Делгаду. Из района Палмы были вывезены более 2 тыс. иностранных граждан, работавших в различных компаниях по контракту с Total.

На севере Мозамбика - в первую очередь в провинции Кабу-Делгаду - с 2017 года действуют исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" и структура "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) - ISCAP ("Центральноафриканская провинция ИГ"). Они поставили цель создать в этой части страны находящееся под их контролем исламистское государство.