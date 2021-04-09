Генсек ОБСЕ призвала стороны на Украине отвести вооружения и соблюдать минские соглашения

ВЕНА, 9 апреля. /ТАСС/. Стороны конфликта на востоке Украины должны соблюдать достигнутые договоренности в рамках минских соглашений, в том числе отвести силы и вооружения от линии соприкосновения, а также обеспечить защиту населения и гражданской инфраструктуры. Об этом заявила в интервью ТАСС генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

По ее словам, новый виток напряженности и увеличение числа нарушений режима прекращения огня на востоке Украины показали, что ситуация продолжает оставаться хрупкой, поэтому необходимы дальнейшие усилия для мирного урегулирования. Генсек ОБСЕ подчеркнула, что согласованным путем для движения вперед остается выполнение минских соглашений. При этом периодическое возвращение к режиму прекращения огня демонстрирует, что стороны могут воздерживаться от боевых действий, если захотят, заметила она.

"Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры", - резюмировала генсек ОБСЕ.

Она поддержала призыв государств - участников ОБСЕ "к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности" в Донбассе. "Я также вновь подчеркиваю, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине должен быть обеспечен безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всей территории страны для выполнения ее мандата", - указала Шмид.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения.