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Генсек ОБСЕ приветствовала предложение России об укреплении этой организации путем реформы

По словам Хельги Шмид, любые реформы ОБСЕ должны быть одобрены всеми 57 государствами-участниками

ВЕНА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Предложения России, направленные на укрепление работы ОБСЕ, заслуживают приветствия. Такую оценку высказала в интервью ТАСС генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

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Отвечая на вопрос о том, как Шмид оценивает регулярные призывы России к реформе ОБСЕ, она отметила, что "в работе любой организации всегда есть возможности для улучшения, поэтому предложения о путях укрепления работы ОБСЕ и расширения сотрудничества приветствуются".

В частности, генсек ОБСЕ указала, что она с интересом следила за предложениями, выдвинутыми Россией в прошлом году, а также за другими инициативами других государств - участников ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По ее словам, любые реформы ОБСЕ должны быть одобрены всеми 57 государствами-участниками. "Если они согласятся с набором реформ, тогда моя роль в качестве административного главы ОБСЕ состоит в том, чтобы претворить их в жизнь", - констатировала Шмид.

3 декабря 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ предложил организовать неформальную рабочую группу по повышению эффективности этой организации во время председательства Швеции в 2021 году. По словам российского министра, реформа организации должна быть направлена на повышение прозрачности и отдачи от работы секретариата, институтов и полевых присутствий, усовершенствование методологии наблюдения за выборами, улучшение бюджетных процессов и оптимизацию программы мероприятий и подготовки СМИД.

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