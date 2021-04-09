Генсек ОБСЕ приветствовала предложение России об укреплении этой организации путем реформы

Отвечая на вопрос о том, как Шмид оценивает регулярные призывы России к реформе ОБСЕ, она отметила, что "в работе любой организации всегда есть возможности для улучшения, поэтому предложения о путях укрепления работы ОБСЕ и расширения сотрудничества приветствуются".

В частности, генсек ОБСЕ указала, что она с интересом следила за предложениями, выдвинутыми Россией в прошлом году, а также за другими инициативами других государств - участников ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По ее словам, любые реформы ОБСЕ должны быть одобрены всеми 57 государствами-участниками. "Если они согласятся с набором реформ, тогда моя роль в качестве административного главы ОБСЕ состоит в том, чтобы претворить их в жизнь", - констатировала Шмид.

3 декабря 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ предложил организовать неформальную рабочую группу по повышению эффективности этой организации во время председательства Швеции в 2021 году. По словам российского министра, реформа организации должна быть направлена на повышение прозрачности и отдачи от работы секретариата, институтов и полевых присутствий, усовершенствование методологии наблюдения за выборами, улучшение бюджетных процессов и оптимизацию программы мероприятий и подготовки СМИД.