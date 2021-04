Британский ведущий отметил решающую роль СССР в победе над Гитлером

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Британский теле- и радиоведущий Джонатан Димбилби отметил решающую роль СССР в победе над фашистской Германией во Второй мировой войне. Об этом он написал в своей новой книге "Барбаросса": как Гитлер проиграл войну" (Barbarossa: How Hitler Lost the War), сообщает в пятницу газета The Daily Telegraph .

"Как и многие другие представители моего поколения, я был воспитан в убеждении, что именно британцы при поддержке американцев победили Гитлера. О Советском Союзе (его роли - прим. ТАСС) почти не упоминалось. Но теперь мне стало совершенно очевидно, что такое повествование привело к серьезному искажению фактов, которые до сих пор формируют наше мировоззрение. Вот почему я написал свою новую книгу", - сказал 76-летний автор.

Димбилби пишет, что переломным моментом во Второй мировой войне стала не высадка союзников в Нормандии в июне 1944 года, как это принято считать на Западе, а провал операции "Барбаросса", плана нападения нацистской Германии на СССР. "Операция "Оверлорд" (или Нормандская операция - прим. ТАСС) несомненно ускорила победу Сталина над Гитлером, но вермахт уже был смертельно ранен Красной Армией еще задолго до высадки союзников", - отметил он.

Британский телеведущий называет вторжение Гитлера в СССР "самой крупной, кровавой и варварской" военной операцией в истории. "Целью операции "Барбаросса" было также стать самой решающей [военной] кампанией Второй мировой войны. Если бы он (Гитлер - прим. ТАСС) достиг своей цели уничтожить Советский Союз, он стал бы хозяином судьбы Европы. Как бы то ни было, к тому времени, когда его армии вышли на подступы к Москве <...>, любая перспектива реализации своего бредового видения "Тысячелетнего рейха" уже исчезла", - подчеркнул автор.

Димбилби с начала 1970-х в разные годы был ведущим на телеканале ITV и радиостанции Би-би-си Radio 4. В 2008 году он опубликовал книгу "Россия: путешествие в сердце страны и ее народа" (Russia: A Journey to the Heart of a Land and its People), которую написал после своего путешествия по России. Barbarossa: How Hitler Lost the War будет доступна в продаже на английском языке с 15 апреля.