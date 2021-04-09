В МИД Греции заявили, что страна заплатила высокую цену за санкции ЕС против России

АФИНЫ, 9 апреля. /ТАСС/. Европейские экономические санкции против России дорого обошлись Греции, поскольку из-за них резко сократился экспорт из нее в РФ, заявил в пятницу первый заместитель главы МИД республики Мильтиадис Варвициотис во время встречи с послом Украины в Афинах Сергеем Шутенко. Высказывания греческого дипломата распространила пресс-служба ведомства.

"Варвициотис напомнил, что наша страна заплатила большую экономическую цену в экспорте своей продукции в Россию в результате европейских санкций против РФ", - отметили в пресс-службе.

Первый замглавы МИД подчеркнул, что "Греция поддерживает минский процесс урегулирования украинского вопроса". Он добавил, что международные проблемы необходимо решать путем диалога и в соответствии с нормами международного права. Варвициотис упомянул о давних узах дружбы, объединяющих народы двух стран, и отметил, что укрепление отношений Европейского союза со странами "Восточного партнерства" обсуждается в Европейском совете.

Как отмечал в марте в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Греко-Российской торговой палаты Панделис Скарлатос, экономические санкции ЕС в отношении РФ и ответное эмбарго наносят серьезный ущерб экономикам ЕС и России, поэтому они должны быть как можно быстрее отменены. По словам бизнесмена, греческие фермеры понесли огромные потери от закрытия для них рынка России: в 2013 экспорт фруктов и овощей в Россию превышал €160 млн. Так, экспорт черешни в Россию составлял 52% от общего греческого экспорта этого товара. Кроме того, на Россию приходилось 64% всего экспорта клубники и 40% общего объема экспорта греческих персиков. По оценке Скарлатоса, "в некоторых частях страны ущерб, нанесенный производителям в результате введения эмбарго, невосполним, несмотря на меры поддержки, принятые ЕС".